ChatGPT получил музыкальную функцию: что умеет, какие есть конкуренты ChatGPT научился писать песни с нейросетью Suno AI

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Чат-бот ChatGPT получил новую функцию и теперь может создавать песни. Как это стало возможным, что умеет искусственный интеллект от OpenAI и какие у него есть конкуренты?

Что умеет ChatGPT, как делает музыку

После обновления чат-бот, основанный на искусственном интеллекте, научился создавать целые песни: с помощью команды /chirp («чирик») ChatGPT предлагает ввести жанр музыки и добавить текст песни на любом языке (его при необходимости может придумать сам бот). После этого появившаяся в боте нейросеть Suno самостоятельно подберет музыку, ритм, голос и манеру исполнения и создаст два музыкальных отрывка длительностью по 40 секунд, сообщили создатели бота из OpenAI. На данный момент эта услуга является бесплатной только для премиальных подписчиков.

Отвечая на вопрос NEWS.ru, ChatGPT напомнил, что нейросеть Suno создает песни не так, как это делает человек.

«Качество и оригинальность созданных музыкальных произведений могут варьироваться, так как Suno основана на статистических закономерностях и может использовать уже существующие музыкальные образцы в своих ответах», — указал искусственный интеллект автору публикации.

Suno ограничена в понимании контекста создаваемых произведений, не создает оригинальной и инновационной музыки. Кроме того, композиции, создаваемые ИИ, могут иметь ограничения на использование в коммерческих целях.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что такое нейросеть Suno

Нейросеть Suno создана при участии OpenAI компанией из Кембриджа для работы в области создания речи, музыки и звуковых эффектов. Генеративные модели, которые используют систему перевода текста в музыку Chirp, позволяют создавать реалистичные музыкальные произведения, используя накопленные нейросетью данные о звучании музыкальных инструментов и человеческих голосов.

Создатели ChatGPT используют Suno, чтобы обеспечить возможность непосредственного диалога с искусственным интеллектом, который может выступать в роли личного помощника.

Какие еще нейросети пишут песни

Кроме Suno существует ряд других нейросетей, способных создавать музыку по описаниям, сообщил NEWS.ru бот ChatGPT в Telegram.

Среди них MuseNet, тоже созданная компанией OpenAI и предназначенная для создания музыки в различных стилях на основе таких параметров, как настроение, инструменты и продолжительность. Также существует Jukedeck — платформа, предназначенная в первую очередь для создания музыки для компьютерных игр и других медиапроектов.

Еще одним проектом в этой области является Amper Music, которая располагает широким набором стилей и настроений, возможностями настраивать аранжировки и инструменты. Создание музыки в ней бесплатно, однако скачивание и лицензирование для дальнейшего использования стоят денег.

Существует также нейросеть, которая специализируется на создании классической музыки и называется AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist). Она может генерировать оригинальные композиции в стиле многих известных композиторов.

В августе 2023 года был представлен еще один конкурент для Suno — генеративная нейросеть AudioCraft от американской компании Meta (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

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