Care Mentor AI разрабатывает ИИ для диагностирования COVID-19

https://static.news.ru/photo/b9f6f8f6-825a-11ea-a500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российская компания, специализирующаяся на создании программ искусственного интеллекта (ИИ) для лучевых исследований, Care Mentor AI разрабатывает систему, призванную ускорить анализ обзорных рентгенограмм грудной клетки и КТ у пациентов с подозрением на коронавирус.

На данный момент точность нейросети по рентгенологическим исследованиям составляет 84%, — сообщается на сайте компании.

Программа визуализирует патологически изменённые области лёгких и с высокой точностью определяет рентгенологические признаки поражения, вызванного коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о диагностировании COVID-19. По его словам, врачам не требуется лабораторного подтверждения для постановки диагноза «коронавирус». Заболевание имеет определённую клиническую картину. Кроме того, иногда оно развивается очень быстротечно. Поэтому ставится диагноз без лабораторного подтверждения по клинической картине и это, по словам министра, нормальная практика.