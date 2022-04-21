«Будет наполнен очень скудно»: аналитик оценил создание магазина приложений

Российский магазин мобильных приложений, который должны создать к 1 июня, будет очень скудным, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Daily Moscow. Большинство разработчиков находятся не в России, поэтому в нём будут в первую очередь приложения попавших под санкции банков и других компаний.

Даже если это бесплатные приложения, скорее всего они (разработчики. — NEWS.ru) разрешение на их размещение давать не будут. То есть он будет наполнен очень скудно, но это никого особо не волнует, главное что будет магазин. Там будут приложения банков, попавших под санкции, и не только банков, — сказал Муртазин.

Так, у «Сбербанка» есть около 30 приложений, у ВТБ — пять-шесть, отметил он. Всего в отечественном аналоге будут доступны несколько сотен приложений, считает Муртазин.

Ранее о создании отечественного магазина мобильных приложений рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что отечественных IT-специалистов обеспечат всеми условиями для реализации проекта.

В свою очередь Минцифры России подготовило список отечественных аналогов зарубежных онлайн-сервисов, интернет-ресурсов и социальных сетей. В пресс-службе ведомства сообщили, что большинство названных ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений, а блокировка иностранных платформ будет лишь способствовать увеличению аудитории российских аналогов.