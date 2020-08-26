Британские инженеры представили серийную версию аэротакси

https://static.news.ru/photo/e6e5366c-e839-11ea-9b7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: eVTOL/youtube.com

Британская компания Vertical Aerospace продемонстрировала проект серийного электрического аэротакси VA-1X с вертикальными взлётом и посадкой. Аппарат сможет перевозить пять человек: пилота и четырёх пассажиров. Кроме того, управление такси будет упрощено до указания точки назначения и контроля полётных показателей.

VA-1X был создан по самолётной схеме высокоплана с V-образным хвостовым оперением. На крыле летательного аппарата будут установлены четыре балки, в передней части которых разместятся электромоторы с четырёхлопастными винтами. Положение винтов будет меняться в зависимости от горизонтального или вертикального полёта.

Длина аэротакси составит 13 метров, а размах крыла — 15 метров. Благодаря своим размерам оно сможет приземляться на вертолётные площадки. Летательный аппарат сможет перевозить 450 кг, при этом дальность его полёта составит 160 км при скорости 240 км/ч. Аэротакси также оснастят электродистанционной системой управления.

Первый образец планируется собрать и испытать в 2021 году, а сертификацию летательного аппарата планируется завершить в конце 2023-го — начале 2024 года, пишет eVTOL.

На сегодняшний день разработкой проектов аэротакси, как правило, занимаются различные стартапы. Тем не менее и у крупных производителей самолётов есть свои выделяющиеся модели. Например, у Boeing есть прототип аэротакси NeXt с подъёмными и одним толкающим винтом, а у Airbus таких проектов два: один имеет четыре больших поворотных вентилятора, а второй две пары поворотных крыльев. Ранее успешно провела лётные испытания своей разработки швейцарская компания Dufour Aerospace, которая построила прототип аэротакси с поворотным крылом aEro 2, писал NEWS.ru.