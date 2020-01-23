Британские чиновники официально рекомендовали предоставить Huawei ограниченную роль в будущей в инфраструктуре сети 5G в Великобритании.
Заявление было сделано на встрече должностных лиц из высших правительственных департаментов и органов безопасности в среду, 22 декабря,
Ранее представители администрации США представили Лондону техническое досье на Huawei. Указанная в документе информация поставила под сомнение оценку британской разведки о возможности использовать китайскую компанию в инфраструктуре пятого поколения мобильной связи (5G) без риска для национальной безопасности.
При этом спецслужбы Великобритании, в свою очередь, не стали возражать против участия компании Huawei в разработке неключевых элементов сетей 5G на территории страны.
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