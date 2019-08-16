https://static.news.ru/photo/ed55cf22-c010-11e9-9172-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Компания Mail.ru добавила новый инструмент для сетевого тайм-менеджмента в браузер Atom. Он анализирует время, проведённое пользователями онлайн, и помогает вовремя делать перерывы.

Функция активируется через настройки браузера. Анализ активности, как отмечают разработчики, происходит только с согласия пользователя. Новинка визуализирует полученные данные в формате инфографики, показывая, сколько часов в день юзер проводит в Сети и на каких сайтах задерживается дольше всего. Периодичность напоминаний от отдыхе опциональна.

Длительная работа за компьютером без перерывов негативно сказывается не только на зрении: долгое пребывание в статичной позе способствует развитию целого ряда заболеваний, среди которых болезни сердца и других органов. Поэтому важно хотя бы раз в час встать из-за стола и немного пройтись, — руководитель проекта «Здоровье Mail.ru» Евгений Паперный.

Разработчики сейчас готовят для внедрения в браузер ряд других аналитических инструментов: возможность сравнения личной статистики со средними обезличенным показателями всех пользователей сервиса, постановки личных целей, синхронизация графика с заметками и т.д.

Браузер Atom был запущен в феврале 2019 года. В середине июля Mail.ru сообщала, что заплатит «белым» хакерам $15 000 за найденную уязвимость в продуктах компании.

Ранее News.ru сообщил, что команда WebKit из Apple опубликовала полную версию «политики предотвращения отслеживания». В ней говорится, что разработчики могут накладывать дополнительные ограничения на тех, кто будет пытаться обойти защиту.