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Boston Dynamics объявила о перестановках в руководстве. Генеральный директор Марк Райберт возложит на себя обязанности председателя компании, а на его место назначен Роб Плейтер, занимавший пост главного операционного директора.

Изменения в Boston Dynamics связаны с подготовкой к «новому этапу роста». Как отметил вице-президент компании по развитию бизнеса Майкл Перри, Райберт сосредоточится на долгосрочных целях фирмы. Он начнёт следить за несколькими специальными проектами, о которых расскажет в ближайшие месяцы.

В дополнение к кадровой перестановке Boston Dynamics делает свой комплект разработки программного обеспечения (SDK) для робопса Spot доступным для всех разработчиков. Ранее его могли получить только те, кто был подписан на программу Spot’s Early Adopter Program.

Компания также намерена провести свою первую конференцию разработчиков Actuate. Она пройдёт 12 и 13 мая и будет посвящена демонстрации новых функций Spot. Посетители смогут посетить презентации и семинары, сообщает The Verge.

В ноябре NEWS.ru рассказал. что полиция штата Массачусетс арендовала робопса Spot у компании Boston Dynamics. Механическая собака проработала в инженерно-сапёрном отряде с августа по ноябрь 2019 года.