Boston Dynamics начала продавать всем желающим робота-собаку

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Робот Spot американской компании Boston Dynamics начали продавать всем желающим. Четвероногое устройство оценили в $74,5 тысяч (около 5,2 млн рублей).

Предложение ориентировано на коммерческих клиентов. Предполагается, что компании смогут выяснить положительные стороны использования роботов для решения поставленных задач. Так, машина имеет возможность осуществлять патруль на маршрутах со сложным ландшафтом и строить 3D-карты в небезопасных для человека условиях, передаёт The Verge.

В ноябре прошлого года NEWS.ru рассказал, что полиция штата Массачусетс арендовала робопса Spot. Механическая собака проработала в инженерно-сапёрном отряде с августа по ноябрь 2019 года.

С помощью него сотрудники отряда удалённо изучали подозрительные устройства или потенциально опасные места, где мог скрываться вооружённый подозреваемый. Полиция штата подтвердила, что помимо тестирования Spot применялся во время двух реальных инцидентов.

По словам вице-президента Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкла Перри, компания хочет, чтобы у робопса было много разных применений, начиная от нефтегазовых и строительных компаний и заканчивая сферой развлечений. При этом Spot также поможет полиции в опасных для человека зонах.

Однако производитель не хочет, чтобы Spot использовали как оружие. Перри уточнил, что в соглашениях есть пункт, требующий, чтобы робот не использовался для «нанесения физического вреда или запугивания людей». Именно по этой причине компания занимается не продажей продукции, а сдачей её в аренду.