https://static.news.ru/photo/d2f50f6c-d95b-11e9-912e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Большая часть россиян (84%) не хочет, чтобы кто-либо был в курсе, что именно они делают в Интернете. Для этого пользователи применяют разные методы защиты.

Мы видим, что проблема приватности в онлайне очень волнует россиян, однако нельзя сказать, что пользователи в большинстве своём делают всё возможное для её обеспечения. Например, почти 40% даже не защищают устройство паролем, а 64% не проверяют и не меняют настройки приватности на своих устройствах, а также в приложениях или сервисах, — отметил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов.

По результатам опроса более тысячи человек чуть больше половины российских юзеров (54%) регулярно чистит историю в браузере, почти каждый четвёртый (24%) использует фейковые имена для регистрации на большинстве сайтов, каждый пятый (22%) общается только через зашифрованные мессенджеры, а 12% ищут информацию в приватных поисковиках. При этом 23% респондентов считают эффективным заклеивание камеры на компьютере.

Пользователи опасаются не только стать жертвами злоумышленников, но и того, что об их сетевой деятельности знали друзья, коллеги, семья, руководители, представители компаний и государства.

Большинство опрошенных (68%) считают, что в современном цифровом мире полностью сохранять приватность невозможно. Однако получить знания о том, как защитить от чужих глаз свою деятельность в онлайне, при этом не заплатив за эту информацию, хотят 74% опрошенных. Раскошелиться за курсы и тренинги по повышению навыков сохранения приватности готовы лишь 17% пользователей.

Эксперты компании посоветовали обеспокоенным юзерам не делиться большим количеством информации о себе, особенно на открытых площадках, в социальных сетях и т. д. Пользователям помимо надёжных паролей также нужно обновить настройки приватности, ограничить доступ незнакомых людей и приложений к личной информации и проверить выданные разрешения.

Ранее News.ru рассказал, что компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна FANTA. Она нацелена на пользователей около 30 различных интернет-сервисов.