https://static.news.ru/photo/087968b0-db85-11e9-95eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Большинство интернет-пользователей выбирают пиратский контент вместо лицензионного. Только 9% юзеров отдают предпочтение легальной продукции.

По результатам опроса более 2000 человек, чаще всего респонденты скачивают «взломанные» игры (52%). 43% смотрят нелицензионные фильмы и сериалы, а 34% в основном слушают музыку с помощью нелегальных сервисов. При этом всего 14% скачивают книги на «пиратских» сайтах, а 19% обычно устанавливают «взломанные» программы.

В качестве причины использования нелегального контента 75% респондентов отметили высокую цену. Неполный ассортимент легальных сервисов стал вторым по популярности ответом — его выбрали 34% пользователей. На третьей позиции разместилась неудобная система оплаты (16%). Четверть интернет-пользователей отказываются платить за лицензию по идейным соображениям.

Ранее News.ru сообщил, что законопроект о регулировании пиратства в Интернете, который совместно разрабатывают «Яндекс» и Медиа-коммуникационный союз (МКС), планируется внести на рассмотрение в Госдуму до конца сентября 2019 года.