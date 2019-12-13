https://static.news.ru/photo/e05e5596-1dad-11ea-8b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), 51% россиян считают, что на работе их можно заменить машинами. 44% жителей страны скептически относятся к такой перспективе.

Статистический сборник «Цифровая экономика: 2020» был подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ).

Половина россиян (51%) считают, что их работа может быть выполнена роботами, 44% такую возможность в принципе отрицают. В Великобритании 66% скептиков против 31% тех, кто в той или иной степени допускают замену роботами человеческого труда, говорится в исследовании.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство внутренних дел не планирует привлекать к работе в правоохранительных органах роботов-полицейских. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.