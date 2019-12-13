Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), 51% россиян считают, что на работе их можно заменить машинами. 44% жителей страны скептически относятся к такой перспективе.
Статистический сборник «Цифровая экономика: 2020» был подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ).
Половина россиян (51%) считают, что их работа может быть выполнена роботами, 44% такую возможность в принципе отрицают. В Великобритании 66% скептиков против 31% тех, кто в той или иной степени допускают замену роботами человеческого труда, говорится в исследовании.
Как ранее писал NEWS.ru, Министерство внутренних дел не планирует привлекать к работе в правоохранительных органах роботов-полицейских. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.
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