Boeing испытала группу полностью автономных беспилотников

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Австралийский филиал авиастроительной компании Boeing провёл испытания группы из трёх беспилотников, работающих в полностью автономном режиме.

Об этом пишет специализирующийся на военной и транспортной тематике портал Jane's. Boeing в настоящее время разрабатывает несколько автономных роботизированных систем, которые могли бы работать как в одиночку, так и в группе с другими машинами, в том числе пилотируемыми. Систему управления полётными заданиями разрабатывают в рамках проекта ASPT. Именно её в первую очередь специалисты Boeing проверяли в ходе испытаний в австралийском Квинсленде.

Система должна позволить дронам выполнять широкий ряд поставленных целей без участия оператора. Под её управлением три машины смогли взлететь, пролетели по запланированному маршруту на скорости около 200 километров в час, объединились в группу, составили несколько формаций, вышли из группы и приземлились — всё это без вмешательства оператора.

В Boeing признали испытания успешными.

Ранее NEWS.ru сообщал о контракте, который Boeing заключила с Пентагоном. Оборонное ведомство США заказало поставку восьми модернизированных истребителей F-15EX, которые смогут нести гиперзвуковое оружие. Сумма контракта — $1,2 млрд.