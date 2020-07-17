Boeing испытала группу полностью автономных беспилотников

Австралийский филиал авиастроительной компании Boeing провёл испытания группы из трёх беспилотников, работающих в полностью автономном режиме.
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Система должна позволить дронам выполнять широкий ряд поставленных целей без участия оператора. Под её управлением три машины смогли взлететь, пролетели по запланированному маршруту на скорости около 200 километров в час, объединились в группу, составили несколько формаций, вышли из группы и приземлились — всё это без вмешательства оператора.
В Boeing признали испытания успешными.
Ранее NEWS.ru сообщал о контракте, который Boeing заключила с Пентагоном. Оборонное ведомство США заказало поставку восьми модернизированных истребителей F-15EX, которые смогут нести гиперзвуковое оружие. Сумма контракта — $1,2 млрд.
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