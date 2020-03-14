https://static.news.ru/photo/d7a30a4e-657b-11ea-a42f-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Основатель Microsoft Билл Гейтс оставляет совет директоров компании, однако он оставляет себе роль советника руководства. Об этом один из богатейших людей планеты сообщил на своей странице в соцсети.

Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей, — цитирует Гейтса CNBC.

Гейтс займётся благотворительностью, говорят в компании. Он станет тратить деньги на здравоохранение, образование и борьбу с изменением климата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что благотворительные фонды Билла и Мелинды Гейтс, Wellcome и Mastercard выделят средства на борьбу с распространением коронавируса. Это сотрудничество стало ключевым для победы над вирусом Эбола в 2014 году. Организации направят на расширение масштабов лечения и выявление заболевания до $125 млн. В первую очередь деньги будут направлены на разработку новых медикаментов для немедленного лечения.