Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят ядерный реактор нового типа

https://static.news.ru/photo/d5d9a8d4-c444-11eb-b92c-96000091f725_660.jpg Билл Гейтс, Уоррен Баффет Фото: c40/Global Look Press

Энергетические компании инвестора Уоррена Баффета и основателя Microsoft Билла Гейтса построят в США ядерный реактор нового типа. Конструкция будет работать на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Об этом сообщает The Guardian.

Проект презентовали на пресс-конференции в Шайенне (Вайоминг, реактор возведут в этом же штате). Гейтс, выступивший по видеосвязи, заявил, что технология с использованием быстрых нейтронов «радикально изменит правила игры в энергетической отрасли».

Это наш наиболее быстрый и экологически чистый курс к достижению [в Вайоминге] отрицательного уровня эмиссии углерода. Ядерная энергетика, несомненно, является частью моей комплексной стратегии в энергообеспечении, — прокомментировал начинание губернатор штата Марк Гордон.

Точное место постройки объявят к концу 2021 года. Непосредственной реализацией займутся принадлежащая Гейтсу компания TerraPower и находящаяся в собственности Баффета PacifiCorp. Затраты на строительство оцениваются в сумму порядка $1 млрд. Ожидается, что на пике спроса реактор будет вырабатывать до 500 МВт электроэнергии. На строительство демонстрационной установки реактора потребуется около семи лет.

Реакторы на быстрых нейтронах используют отличное от традиционных аналогов топливо — более обогащённое. Такая технология менее вредна для окружающей среды, однако, как предупреждают эксперты, топливо для реакторов на быстрых нейтронах в силу своих свойств может стать привлекательной целью для террористов, стремящихся создать ядерное оружие.

Ранее президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по видеоконференции дали старт строительству третьего блока АЭС «Аккую» — первой атомной электростанции в Турции.