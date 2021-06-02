Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят ядерный реактор нового типа

Энергетические компании инвестора Уоррена Баффета и основателя Microsoft Билла Гейтса построят в США ядерный реактор нового типа. Конструкция будет работать на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Об этом сообщает The Guardian.
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Это наш наиболее быстрый и экологически чистый курс к достижению [в Вайоминге] отрицательного уровня эмиссии углерода. Ядерная энергетика, несомненно, является частью моей комплексной стратегии в энергообеспечении, — прокомментировал начинание губернатор штата Марк Гордон.
Точное место постройки объявят к концу 2021 года. Непосредственной реализацией займутся принадлежащая Гейтсу компания TerraPower и находящаяся в собственности Баффета PacifiCorp. Затраты на строительство оцениваются в сумму порядка $1 млрд. Ожидается, что на пике спроса реактор будет вырабатывать до 500 МВт электроэнергии. На строительство демонстрационной установки реактора потребуется около семи лет.
Реакторы на быстрых нейтронах используют отличное от традиционных аналогов топливо — более обогащённое. Такая технология менее вредна для окружающей среды, однако, как предупреждают эксперты, топливо для реакторов на быстрых нейтронах в силу своих свойств может стать привлекательной целью для террористов, стремящихся создать ядерное оружие.
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