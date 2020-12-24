Беспилотники для спасения из высотных зданий могут появиться в МЧС

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Завершающийся 2020 год в значительной степени повлиял на развитие российского сегмента Интернета за счёт ряда важных событий и процессов, говорится в пресс-релизе конференции «Рунет 2020: Итоги года».

Главными факторами для масштабных изменений стали смена правительства России в начале года; пандемия коронавируса, ставшая причиной перевода множества процессов в онлайн-формат; налоговый манёвр для IT-компаний, который обеспечил господдержку для отрасли;...