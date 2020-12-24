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Беспилотники для спасения из высотных зданий могут появиться в МЧС

10:12, 24 декабря 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузоподъёмные помощники-беспилотники появятся у российских спасателей. Техника может помочь эвакуировать людей из высоток и тушить пожары.

Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян в ходе прошедшей 24 декабря пресс-конференции, передаёт ТАСС.

Предполагается, что устройства будут способны удержать вес взрослого человека.

Мы хотим беспилотники запустить, чтобы они поднимали груз до 150 кг, чтобы могли мы и тушить, и спасать людей из тех же высотных зданий, — сказал Чуприян.

Как отметил представитель ведомства, несмотря на перспективность использования роботов для спасательных работ, людей они заменить не смогут.

Ранее специалисты Европейского парламента в новом докладе комитета по юридическим вопросам сформулировали отношение к применению искусственного интеллекта при разработке вооружения и военной техники. Позиция экспертов заключается в том, что решение об открытии огня в каждом конкретном случае должен принимать не робот, а человек, писал NEWS.ru.

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