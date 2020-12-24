Беспилотники для спасения из высотных зданий могут появиться в МЧС

Грузоподъёмные помощники-беспилотники появятся у российских спасателей. Техника может помочь эвакуировать людей из высоток и тушить пожары.
Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян в ходе прошедшей 24 декабря пресс-конференции,
Предполагается, что устройства будут способны удержать вес взрослого человека.
Мы хотим беспилотники запустить, чтобы они поднимали груз до 150 кг, чтобы могли мы и тушить, и спасать людей из тех же высотных зданий, — сказал Чуприян.
Как отметил представитель ведомства, несмотря на перспективность использования роботов для спасательных работ, людей они заменить не смогут.
Ранее специалисты Европейского парламента в новом докладе комитета по юридическим вопросам сформулировали отношение к применению искусственного интеллекта при разработке вооружения и военной техники. Позиция экспертов заключается в том, что решение об открытии огня в каждом конкретном случае должен принимать не робот, а человек, писал NEWS.ru.