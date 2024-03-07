Бесконечную компьютерную игру на основе ИИ выпустили в Steam

Фото: steampowered.com

Релиз визуальной новеллы с бесконечным повествованием состоялся на платформе Steam. Компьютерная игра DREAMIO: AI-Powered Adventures разрабатывалась с применением технологий искусственного интеллекта, который и отвечает за генерацию нового контента.

В игре задействованы сразу несколько нейросетей. Так, за текст отвечает GPT-3,5, за изображения — Stable Diffusion XL, генерацией голоса занимаются Google Cloud и OpenAI TTS.

Как пишет портал GameGuru, пользователи отнеслись к проекту неоднозначно. Хотя сама идея понравилась геймерам, многие не оценили, что генерация контента происходит только после оплаты токенами, причем одна строчка текста или изображение могут расходовать от 100 до 800 токенов. На старте игры предоставляется 300 тысяч монет, но они расходуются очень быстро. В дальнейшем такое количество токенов будет обходиться в $10.

Ранее сообщалось, что японские ретейлеры открыли предзаказы на сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, в который вошли все игры серии. Оригинальные проекты впервые станут доступны на консолях. Официальный релиз сборника ожидается 27 июня. Продавать его будут за $40 (около 3,7 тыс. рублей). Японские ретейлеры продают лишь версию сборника для PS4, однако предполагается, что он также выйдет и на консолях Xbox.