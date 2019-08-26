https://static.news.ru/photo/149de8b2-c8c7-11e9-b3c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ibc.org

BBC готовится выпустить собственного голосового помощника. Разработка получила название Beeb, и она сможет понимать различные британские акценты.

Корпорация попросила сотрудников офисов по всей Великобритании записать их голоса, чтобы проверить правильное функционирование программного обеспечения. Ассистент создаётся внутренней командой BBC. Разработчики намерены сделать акцент на поиске любимых программ и взаимодействии с онлайн-сервисами.

BBC не планирует выпускать для Beeb отдельное физическое устройство. Вместо этого голосовой помощник появится на официальном сайте корпорации и в приложении iPlayer для умных телевизоров. Производители также получат возможность предустановить Beeb на свои устройства.

Из-за небольшой команды разработчиков и ресурсов голосовой ассистент BBC будет ограничен в функционале по сравнению с аналогами. Вместо этого Beeb позволит людям использовать свой голос для взаимодействия с существующим контентом компании и разработки новых форм интерактивного программирования.

BBC to launch digital voice assistant next year https://t.co/NBJ61tU0Mq — BBC News Technology (@BBCTech) August 27, 2019

Запуск помощника BBC намечен на 2020 год, сообщает The Guardian .

Ранее News.ru рассказал, что Microsoft прослушивала записи пользователей голосового ассистента Cortana.