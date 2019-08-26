BBC готовится выпустить собственного голосового помощника. Разработка получила название Beeb, и она сможет понимать различные британские акценты.
Корпорация попросила сотрудников офисов по всей Великобритании записать их голоса, чтобы проверить правильное функционирование программного обеспечения. Ассистент создаётся внутренней командой BBC. Разработчики намерены сделать акцент на поиске любимых программ и взаимодействии с онлайн-сервисами.
BBC не планирует выпускать для Beeb отдельное физическое устройство. Вместо этого голосовой помощник появится на официальном сайте корпорации и в приложении iPlayer для умных телевизоров. Производители также получат возможность предустановить Beeb на свои устройства.
Из-за небольшой команды разработчиков и ресурсов голосовой ассистент BBC будет ограничен в функционале по сравнению с аналогами. Вместо этого Beeb позволит людям использовать свой голос для взаимодействия с существующим контентом компании и разработки новых форм интерактивного программирования.