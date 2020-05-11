База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе

Данные авторов платформы «Живой журнал» попали в Сеть. Опубликованная в даркнете база включает информацию о 33,7 млн пользователей: их идентификаторы и пароли, адреса электронной почты и ссылки на профили.
Данные появились на форумах в «тёмной сети» в 2014 году, рассказал основатель и технический директор компании DeviceLock Ашота Оганесяна В начале мая в бесплатный доступ её выложил пользователь Винни Тройя.
Как
Данные некоторых пользователей оказались актуальными. 10 мая администрация «Живого журнала» разослала пользователям письмо с рекомендацией изменить пароль из-за изменения требований платформы.
Сам владелец сервиса Rambler Group не признаёт достоверность информации об утечке, так как заявленный массив состоит из неактуальных и сфальсифицированных данных".
Ранее NEWS.ru рассказал, что генеральная прокуратура России нашла основания для прекращения уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Досудебное производство велось с нарушениями, о чём ведомство уведомило прокурора Москвы.
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