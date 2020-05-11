База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе

https://static.news.ru/photo/b1f756ae-9430-11ea-bc77-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Данные авторов платформы «Живой журнал» попали в Сеть. Опубликованная в даркнете база включает информацию о 33,7 млн пользователей: их идентификаторы и пароли, адреса электронной почты и ссылки на профили.

Данные появились на форумах в «тёмной сети» в 2014 году, рассказал основатель и технический директор компании DeviceLock Ашота Оганесяна В начале мая в бесплатный доступ её выложил пользователь Винни Тройя.

Как отмечает газета «Ведомости», что логин юзера совпадает с именем исследователя в области кибербезопасности, который обнаружил утечку данных 1,2 млрд пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github в 2019 году.

Данные некоторых пользователей оказались актуальными. 10 мая администрация «Живого журнала» разослала пользователям письмо с рекомендацией изменить пароль из-за изменения требований платформы.

Сам владелец сервиса Rambler Group не признаёт достоверность информации об утечке, так как заявленный массив состоит из неактуальных и сфальсифицированных данных".

Ранее NEWS.ru рассказал, что генеральная прокуратура России нашла основания для прекращения уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Досудебное производство велось с нарушениями, о чём ведомство уведомило прокурора Москвы.