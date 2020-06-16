Банкиры просят Мишустина изменить сроки перехода на отечественный софт

https://static.news.ru/photo/9556c5cc-b067-11ea-b5b7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Ассоциация банков России (АБР) обратилась с письмом к премьеру Михаилу Мишустину, предлагая перенести на четыре года переход на отечественный софт критической информационной инфраструктуры (КИИ). По мнению АБР, нынешние требования, которые изложены в проекте указа президента, постановлении правительства и разработаны Минкомсвязью, не учитывают «риски масштабных перебоев» в работе КИИ.

Также отмечается, что требования «в отдельных случаях практически невыполнимы», сообщает газета «Коммерсант».

В АБР подсчитали, что заместить иностранный софт отечественным с учётом непрерывной работы банков можно минимум за три года. Расходы банкиров составят более 700 млрд рублей. Есть ещё одна проблема, считают в АБР.

Замещение иностранного IT-оборудования российским ещё больше осложнено в связи с отсутствием у отечественных производителей современных технологий производства радиоэлектроники и его элементно-компонентной базы, — говорится в тексте письма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил субсидировать госкомпаниям 50% расходов на разработку отечественного софта. Министр пояснил, что некоторые компании, являющиеся лидерами в своих отраслях, могут не вкладываться в новые технологические разработки без поддержки государства. Это связано с падением спроса.