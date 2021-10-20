Банки попросили отложить на год введение выдачи кредитов по биометрии

Банки попросили ЦБ отложить на год обязательное открытие счетов и выдачу кредитов через Единую биометрическую систему. Они должны внедрить эти услуги с 1 января, но сталкиваются с проблемами из-за неготовности технологических решений, пишет РБК.

Банки не успевают выполнить новые требования так называемого антиотмывочного закона, частью которого является запуск с 1 января 2022 года дистанционного открытия счетов, вкладов и выдаче кредитов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Ассоциация банков «Россия» в которую входят крупнейшие кредитные организации, попросила председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова перенести срок вступления этих требований в силу ещё на год из-за неготовности банков к внедрению системы.

ЕБС была запущена Банком России и «Ростелекомом» 1 июля 2018 года для получения финансовых и иных услуг без посещения банка. Чтобы начать пользоваться системой, потенциальный клиент банка должен сдать образец голоса и изображение лица в отделении и зарегистрироваться на портале госуслуг. ЦБ обязал банки принимать биометрические данные в своих отделениях, однако сейчас услуга не пользуется большой популярностью: за три года её существования зарегистрировано лишь около 216 тысяч пользователей.



Представители Ассоциации банков отмечают, что внедрение биометрической идентификации и выполнение всех требований по безопасности представляет собой достаточно сложный и длительный процесс. Так, многие необходимые для работы облачные решения пока не прошли сертификацию ФСБ, некоторые технические решения не введены в эксплуатацию, а IT-системы банков нуждаются в существенной доработке, в том числе из-за специфики предоставления некоторых кредитных продуктов. К тому же у региональных банков нет острой необходимости в широком оказании банковских услуг через официальный сайт и мобильное приложение, а сами клиенты предпочитают личное общение с представителями банков.

Эксперты отмечают, что новый функционал потребуется лишь новым клиентам, так как действующие клиенты практически всех банков уже сейчас могут дистанционно открывать счета или получать кредиты. При этом, по словам управляющего RTM Group Евгения Царёва, затраты даже небольших банков на начальных стадиях внедрения могут исчисляться сотнями миллионов рублей, а полноценно интегрировать все необходимые решения получится не ранее 1 января 2023 года, даже если решения появятся в этом году. Нельзя сбрасывать со счетов и возможность кражи или подделки биометрических данных мошенниками.



Ранее сообщалось, что создание Единой биометрической системы не поддерживает половина жителей РФ. Как считают эксперты в области цифровых технологий, опасения россиян отчасти обоснованы из-за многочисленных утечек конфиденциальной информации, к тому же многие не доверяют не только системе, но и государству вообще. Эту ситуацию может исправить повышение технической грамотности россиян и доверие к государству, с чем пока имеются проблемы.

