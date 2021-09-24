Банки могут навсегда отказаться от бумажных договоров

Банки могут значительно снизить затраты, перейдя с бумажных договоров на цифровые носители. Это станет возможным, благодаря закону о цифровом архиве, который хотят принять в Госдуме, сообщают «Известия».

Мы хотим принять закон, по которому вся информация будет храниться на носителях. Правда, она должна дублироваться, чтобы не было рисков потерь. Это огромная экономия, снижение издержек, — заявил газете депутат Анатолий Аксаков.

Закон о цифровом архиве позволит снизить затраты банков, так как им не надо больше будет хранить большое количество договоров на бумаге. Сейчас же закон обзывает банки хранить бумажные документы для предоставления, например, в суд или проведения следственных действий.

Возможная экономия банков в случае принятия закона составит до десятков миллиардов долларов в год, считает Аксаков.

Эксперты, в свою очередь, называют главный риск такого перехода. Это появление нового пространства для мошенников. В частности, постоянно будут возникать сложности с идентификацией клиентов и его действительной воли на заключение договора.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин выступил за цифровизацию документооборота и призвал уходить от использования документов в бумажном виде. По его словам, законодательные инициативы позволят использовать современные цифровые решения, внедрять элементы дистанционного контроля и надзора, предупреждать нарушения и снижать риски.