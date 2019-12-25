Специалист по безопасности Ибрахим Балич (Ibrahim Balic) обнаружил в Twitter уязвимость, позволявшую сопоставить 17 млн телефонных номеров с учётными записями пользователей.
По словам Балича, он сгенерировал более двух млрд телефонных номеров, произвёл их рандомизацию и загрузил в соцсеть через Android-приложение. В течение двух месяцев исследователь сопоставлял записи пользователей из Израиля, Турции, Ирана, Греции, Армении, Франции и Германии, но прекратил работу после того, как Twitter пресёк его деятельность 20 декабря, а позже сообщил об исправлении бага.
Балич не предупредил Twitter об уязвимости, но, использовав телефонные номера известных пользователей соцсети, в том числе политиков и чиновников, он предупредил юзеров через WhatsApp. Представитель платформы
Узнав об этой ошибке, мы заблокировали учётные записи, используемые для неправомерного доступа к личной информации людей. Защита конфиденциальности и безопасности людей, использующих Twitter, является нашим приоритетом номер один, и мы по-прежнему сосредоточены на оперативной борьбе со спамом и злоупотреблениями, возникающими в результате использования API сервиса, — заявили в компании.
Ранее NEWS.ru сообщил, что Twitter запретил использовать на платформе анимированные APNG-файлы. Разработчики таким образом намерены обезопасить пользователей-эпилептиков.
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