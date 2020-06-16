Австрийские учёные создали съедобного робота в форме хобота

https://static.news.ru/photo/a2ca6bc6-b07d-11ea-8729-fa163e074e61_660.jpg Фото: jku.edu/facebook.com

Учёные из университета имени Иоганна Кеплера в австрийском Линце создали из биоразлагаемых материалов роботизированное устройство в форме слоновьего хобота, которое можно использовать для оказания ветеринарной помощи животным.

Проект подробно описан в научном издании Nature. Робот в основном сделан из желатина, его органические части можно съесть без вреда для здоровья. Для того, чтобы он не разложился под воздействием бактерий, создатели устройства использовали лимонную кислоту. Оставаться мягким и увлажнённым роботу помогает глицерин. В ходе испытаний устройства учёные выявили, что хобот может не высыхать в течение года, а также выдержать более 330 тысяч сгибаний, прежде чем треснуть.

Разумеется, машина нуждается в электронных компонентах, которые пока невозможно сделать съедобными, поэтому съесть хобот целиком не получится. В будущем, когда технология станет более безопасной, её можно будет использовать для создания детских игрушек. Однако уже сейчас робота можно применять для лечения диких животных, заставляя их обманом принимать лекарства, или для обучения охоте молодых особей в зоопарках, которых планируется выпустить в природные места обитания.

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