Австрийские учёные создали съедобного робота в форме хобота

Учёные из университета имени Иоганна Кеплера в австрийском Линце создали из биоразлагаемых материалов роботизированное устройство в форме слоновьего хобота, которое можно использовать для оказания ветеринарной помощи животным.
Проект подробно
Разумеется, машина нуждается в электронных компонентах, которые пока невозможно сделать съедобными, поэтому съесть хобот целиком не получится. В будущем, когда технология станет более безопасной, её можно будет использовать для создания детских игрушек. Однако уже сейчас робота можно применять для лечения диких животных, заставляя их обманом принимать лекарства, или для обучения охоте молодых особей в зоопарках, которых планируется выпустить в природные места обитания.
Ранее NEWS.ru писал о разработке учёных из Гарвардского университета, которые создали усовершенствованную версию робота-таракана HAMR.
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