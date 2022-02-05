Авиакомпания «Россия» прекратит использовать двухэтажные Boeing 747

До конца 2024 года авиакомпания «Россия» прекратит использовать двухэтажные четырёхдвигательные самолёты Boeing 747-400. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель перевозчика Сергей Стариков.

«Россия» в настоящее время является единственной отечественной авиакомпанией, которая использует двухпалубные самолёты. В рамках программы модернизации эти машины планируется постепенно вывести из эксплуатации.

Согласно принятой в авиакомпании стратегии, активный вывод из парка лайнеров этого типа намечен на 2023 год. Два самолёта будут выведены до конца 2024 года, — рассказал Стариков.

По его словам, в настоящее время в парке авиакомпании девять таких воздушных судов, все они используются для перевозок по популярным туристическим направлениям.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что за последние 10 лет на создание российских гражданских самолётов из бюджета было выделено 337 млрд рублей. Средства пошли на проекты самолёта-амфибии Бе-200, среднемагистральные Ту-204/214 и МС-21 и региональный Superjet 100, но ни один из них до сих пор не добился успеха за рубежом.