https://static.news.ru/photo/da250558-c1c8-11e9-a091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский бренд автомобилей Aurus готовится к старту официальных продаж моделей Senat S600 (седан) и Senat L700 (лимузин). При этом первая модель ещё до выхода на рынок подешевела с 18 до 8 млн рублей.

Создатели машины планируют поднять стоимость до 12 млн. Это связано с дорогим мелкосерийным производством на мощностях ФГУП «НАМИ» в Москве.

Цены на бронированный вариант Senat S600, а также на Senat L700 в броне и без неё пока остаются в тайне, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus. Об этом на первом Каспийском экономическом форуме заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.