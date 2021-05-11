Apple защитила пользователей от потери более $1,5 млрд

https://static.news.ru/photo/06dabc40-b327-11eb-b833-96000091f725_660.jpg Фото: Alex Tai/Keystone Press Agency/Global Look Press

За 2020 год специалистам компании Apple удалось предотвратить мошеннические транзакции и уберечь пользователей от потери в общей сложности более $1,5 млрд. Это следует из отчёта, размещённого на сайте корпорации.

В общей сложности Apple защитила пользователей от потенциально мошеннических транзакций на сумму более $1,5 млрд в 2020 году, — подчеркнули в Купертино.

Там рассказали, что за год эксперты компании предотвратили использование больше 3 млн краденых кредитных карт, а также заблокировали возможность повторной оплаты почти для миллиона аккаунтов.

Кроме того, Apple отклонила 205 тысяч заявок на выход предложения в AppStore, а также заблокировала 470 тысяч учётных записей издателей.

К сожалению, иногда учётные записи разработчиков создаются исключительно в мошеннических целях, — добавили в компании.

Ранее стало известно, что приложение с вредоносным кодом, которое выдаёт себя за браузер Google Chrome, заразило более 100 тысяч устройств на базе Android. Поддельная программа — часть крупной схемы по хищению данных пользователей. Главная цель хакеров — получить платёжные данные жертвы. Кроме того, фальшивый браузер начинает рассылать аналогичные СМС-сообщения с вредоносной ссылкой на случайные номера с телефона жертвы.