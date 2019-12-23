https://static.news.ru/photo/6873155a-25cb-11ea-84b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Tai/ZUMAPRESS.com

Компания Apple запустила программу Bug Bounty, в рамках которой любой желающий может поучаствовать в поисках ошибок в программах и приложениях.

Стимулом для пользователей станут денежные призы, размер которых зависит от обнаруженной проблемы. Например, за обход экрана блокировки устройств или взлом iСloud хакерам выплатят $20–100 тысяч, за извлечение информации из заблокированного устройства — до $250 тысяч, а чтобы получить $1 млн, нужно обнаружить уязвимость, позволяющую захватить устройство без каких-либо действий со стороны его владельца, передаёт «360».

Генеральный директор и основатель компании по разработке мобильных приложений Reactive Phone Solutions Иван Семёнов пояснил, что открытие программы соответствует концепции компании, всегда делавшей ставку на безопасность и конфиденциальность. Однако проблемы с новой операционной системой iOS 13 свидетельствуют о том, что с последним у Apple появились проблемы.

Как писал NEWS.ru ранее, 22-летний житель Лондона Керем Албайрак (Kerem Albayrak) вымогал у американской компании Apple подарочные карты iTunes на сумму $100 тысяч. За невыполнение условий киберзлоумышленник угрожал сбросить 319 миллионов учётных записей iCloud.