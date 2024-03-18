Apple захотела использовать искусственный интеллект от Google в iPhone Apple и Google ведут переговоры об использовании ИИ Gemini в новых iPhone

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Apple ведет переговоры с Google об использовании его ИИ-моделей Gemini в новой версии операционной системы iPhone (iOS), сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg. Аналитики считают, что о сделке могут объявить не ранее июня.

Осознавая превосходство конкурентов в сфере технологий искусственного интеллекта, Apple рассматривает возможность партнерства с Google. Корпорация хочет лицензировать набор моделей генеративного искусственного интеллекта Gemini для использования в некоторых функциях iPhone, которые будут представлены в этом году.

Пока Apple и Google не достигли согласия по условиям сделки или деталям о внедрении сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Apple также проводила переговоры и рассматривала возможность использования модели искусственного интеллекта OpenAI.

Ожидается, что новые функции iOS 18, следующей версии операционной системы iPhone, будут основаны на моделях искусственного интеллекта Apple и сосредоточатся на усовершенствовании функций, работающих на устройствах Apple, а не через облако. В то же время партнерство между двумя гигантами Кремниевой долины рискует привлечь внимание регулирующих органов.

Ранее корпорация открыла новый раздел в веб-версии App Store, где собраны игры и приложения для VisionOS. На этой операционной системе работает шлем виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro.