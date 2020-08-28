Apple заблокировала разработчика Fortnite в App Store

https://static.news.ru/photo/32121014-e9f3-11ea-9eaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Корпорация Apple объявила, что заблокировала производителя игры Fortnite компанию Epic Games в магазине App Store. Производитель потерял доступ к инструментам для обновления игр у пользователей.

При этом игроки, которые раньше загрузили игры разработчика, смогут продолжить их использование, передаёт The Verge.

Мы много лет работали с Epic Games над запусками их игр. Суд рекомендовал Epic соблюдать принципы App Store, пока рассматривается их дело, принципы, которым они следовали на протяжении последнего десятилетия, пока не создали эту ситуацию. Epic Games отказалась. Вместо этого они неоднократно отправили обновления Fortnite, нарушающие правила App Store, — подчеркнули в Купертино.

Там отметили, что сожалеют в связи с необходимостью удаления учётной записи Epic Games.

Основатель разработчика Тим Суини в Twitter написал , что считает заявления корпорации неискренними. По его словам, Epic Games не «спамила» магазин приложений, а отправляла обновления, два из которых исправляли ошибки, ещё одно предоставляло дополнение к игре.

Apple просит, чтобы Epic вернула Fortnite, которая будет использовать исключительно платежи через систему Apple. Мы принципиально не будем участвовать в этой схеме, — заявили представители разработчика в ответ на запрос France-Presse.

Как писал NEWS.ru, разработчик Epic Games попытался обойти комиссию для своей игры Fortnite и включил функцию прямых платежей, которая нарушает правила оплаты внутри приложений производителя iPhone. Apple удалила приложение из AppStore, а Epic Games в ответ обратилась в суд с целью «снять антиконкурентные ограничения» компании из Купертино.