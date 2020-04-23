Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году

https://static.news.ru/photo/0986b122-8558-11ea-8325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственными основными процессорами с архитектурой ARM в 2021 году. Производитель будет полагаться на дизайны, которые помогли популяризировать iPhone и iPad.

По словам людей, знакомых с планами компании, Apple работает над тремя однокристальными системами на базе процессора A14 из следующего «яблочного» смартфона. Первый из них будет намного быстрее, чем чипсеты в iPhone и iPad, и должен появиться в новом ноутбуке.

Производством новых процессоров для Mac займётся тайваньская компания Semiconductor Manufacturing, партнёр Apple, работающий над начинкой смартфонов и планшетов. Компоненты будут основаны на 5-нанометровой технологии производства, которую Купертино также будет использовать в следующих iPhone и iPad Pro.

Apple разрабатывает больше собственных чипов, чтобы лучше контролировать производительность устройств и их отличия от конкурентов. Использование в основных «яблочных» устройствах одной и той же основополагающей технологии также упростит компании объединение экосистемы приложений, способствует более частому обновлению компьютеров и уменьшит зависимость от Intel, основного поставщика процессоров для Mac, сообщает Bloomberg.

Первый процессоры будет 12-ядерным: восемь высокопроизводительных под кодовым названием Firestorm и как минимум четыре энергосберегающих, известных внутри компании как Icestorm.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple запустила процесс онлайн-сертификации линейки iPhone 12. Изменение традиционного плана на удалённую работу привело к месячной задержке технической проверки новых смартфонов.