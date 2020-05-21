Apple выпустила обновление для отслеживания больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/057cef6e-9b16-11ea-8b0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple заявила, что запускает мобильное приложение, которое позволяет отслеживать контакты людей, заражённых коронавирусом. О соответствующих разработках было объявлено всего месяц назад.

Новый сервис должен упростить поиск новых инфицированных, а значит, позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, сообщает CNET.

Так как основная часть пациентов переносит болезнь без симптомов, не все из них знают, что кого-то заразили. Установив контакты таких людей, сервис укажет, кого следует проверить.

Отмечается, что вопросы относительно безопасности личных данных, которые при этом могут стать известными, всё ещё остаются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генпрокурор Соединённых Штатов Америки Уильям Барр обвинил IT-гиганта Apple в сотрудничестве с РФ и китайскими властями. По словам юриста, упомянутые страны хотят установить слежку за людьми. Он добавил, что Apple также заморозила часть опций, которые требовали сохранить «защитники демократии». Таким образом разработчик «организует цензуру и подавление».