https://static.news.ru/photo/5e5e2796-5a12-11ea-8f68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Song/Xinhua/Global Look Press

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил о возобновлении работы заводов в КНР, производящих «яблочную» продукцию. Как заметил глава компании, ему кажется, что Китай берёт коронавирус под контроль.

В смысле, посмотрите на цифры, они снижаются день ото дня. И поэтому я очень оптимистичен на этот счёт. Что насчёт поставщиков, то iPhone производится по всему миру. У нас есть ключевые компоненты, поступающие из Соединённых Штатов, у нас есть ключевые компоненты, которые находятся в Китае, и так далее, и тому подобное, — поделился Кук в интервью Fox Business.

Несмотря на улучшение ситуации с COVID-19 в Китае, случаи заражения коронавирусом всё чаще фиксируют в других странах, среди которых Белоруссия, Нидерланды и Эстония.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple планирует выпустить новую клавиатуру iPad со встроенным трекпадом в конце 2020 года. Аксессуар может выйти вместе со следующей версией iPad Pro.