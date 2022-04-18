Apple удалила приложение TikTok из AppStore для пользователей из России

Компания Apple удалила из поиска AppStore приложение TikTok для пользователей из России. Теперь оно больше не доступно для россиян.

В Google Play оно всё ещё доступно. До этого руководство соцсети сообщило, что отключило для российских пользователей возможность вести прямые трансляции и загружать новый контент. Разработчики сервиса объяснили своё решение ужесточением в РФ ответственности за распространение фейковых материалов. Возможность публикации видео для пользователей из России обещали обновить.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы рассмотрит иск против российского филиала корпорации Apple, истцом которого выступила общественная организация «Общественная потребительская инициатива». Согласно иску, счета и имущество компании просят арестовать, чтобы компенсировать потери потребителей из-за отключения Apple Pay и удаления популярных приложений.