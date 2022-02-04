Apple стала первой из IT-компаний, открывшей представительство в России

Американская компания Apple открыла представительство, филиал или юридическое лицо в России. Она стала первой компанией, исполнившей требования российского «закона о приземлении». Это следует из информации на сайте Роскомнадзора.

Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено, — сказано в сообщении РКН.

Компания выполняет эти процедуры в рамках соблюдения закона о «приземлении», подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля прошлого года. Закон обязует крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от полумиллиона человек до 1 января 2022 года создать в России филиалы, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими пользователями или организациями.

В случае игнорирования нового закона РКН может воздействовать на нарушителя, применив некоторые меры, включающие в себя: запрет на размещение рекламного материала на платформе этой компании, ограничение на выполнение финансовых операций и получения денежных средств, запрет на поисковую выдачу, частичная или полная блокировка ресурса в Рунете и другие.

В ноябре в список к выполнению необходимых требований были включены 13 компаний, среди которых Meta Platforms (Facebook), Twitter, TikTok, Apple, Viber, Twitch и другие.