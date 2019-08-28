https://static.news.ru/photo/8d083cd4-c9b3-11e9-9081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toin Damen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple отключила хранение записей разговоров пользователей с голосовым помощником Siri по умолчанию. Теперь для участия в программе контроля качества нужно будет включить эту функцию самостоятельно.

Кроме того, в корпорации приняли решение отказаться от использования работы подрядчиков в этой системе, сообщается на сайте гиганта. Теперь прослушивать сообщения будут только штатные сотрудники Apple.

Также будут удаляться записи, сделанные во время случайного запуска помощника.

Ранее News.ru сообщил, что из-за действий компании Apple на рынке приложений для iOS Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело.