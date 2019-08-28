Компания Apple отключила хранение записей разговоров пользователей с голосовым помощником Siri по умолчанию. Теперь для участия в программе контроля качества нужно будет включить эту функцию самостоятельно.
Кроме того, в корпорации приняли решение отказаться от использования работы подрядчиков в этой системе, сообщается на
Также будут удаляться записи, сделанные во время случайного запуска помощника.
Ранее News.ru сообщил, что из-за действий компании Apple на рынке приложений для iOS Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело.