Apple приостановит поддержку карт «Мир» в сервисе Apple Pay

Компания Apple уведомила Национальную систему платёжных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт «Мир» в сервисе Apple Pay, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НСПК. Уточняется, что работа ранее загруженных карт будет остановлена в течение ближайших дней.

Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платёжном сервисе Apple Pay, — говорится в сообщении.

Ранее Apple запретила добавлять новые карты платёжной системы «Мир» в свою систему оплаты. При этом добавленные ранее карты по-прежнему оставались доступны для оплаты. Впоследствии стало известно, что компания ограничила оплату картами «Мир» и стала постепенно убирать из приложения Apple Pay возможность проводить оплату картой отечественной платёжной системы.

6 марта Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис «Мир пэй». Также приостановила работу в России электронная платёжная система PayPal.

В этот же день Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что карты, выпущенные этими компаниями на российской территории, не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.