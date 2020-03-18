https://static.news.ru/photo/0cd50d2c-6926-11ea-9a13-fa163e074e61_660.jpg Фото: qetic.jp

Компания Apple выпустила обновлённый ноутбук MacBook Air, получивший новую клавиатуру Magic Keyboard.

Кроме того, в два раза увеличен объём памяти накопителя — от 256 ГБ. Также в два раза выросло время работы компьютера. Ноутбук, работающий на macOS Catalina, получил 4-ядерный процессор Intel Core i7 1,2 ГГц с ускорением Turbo Boost до 3,8 ГГц.

Также компьютер оснащён 13-дюймовый дисплей Retina с технологией True Tone и 4 млн пикселей, передаёт «Российская газета». Без подзарядки обновлённый MacBook Air, по словам разработчиков, может работать целый день.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пандемия коронавируса стала причиной закрытия всех розничных магазинов Apple на территории США. Отмечается, что эта мера будет действовать до дальнейшего уведомления.