Компания Apple выпустила обновлённый ноутбук MacBook Air, получивший новую клавиатуру Magic Keyboard.
Кроме того, в два раза увеличен объём памяти накопителя — от 256 ГБ. Также в два раза выросло время работы компьютера. Ноутбук, работающий на macOS Catalina, получил 4-ядерный процессор Intel Core i7 1,2 ГГц с ускорением Turbo Boost до 3,8 ГГц.
Также компьютер оснащён 13-дюймовый дисплей Retina с технологией True Tone и 4 млн пикселей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что пандемия коронавируса стала причиной закрытия всех розничных магазинов Apple на территории США. Отмечается, что эта мера будет действовать до дальнейшего уведомления.
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