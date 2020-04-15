Apple представила новый iPhone SE

https://static.news.ru/photo/6a7d8056-7f30-11ea-9b09-fa163e074e61_660.jpg iPhone SE Фото: apple.com

Корпорация Apple представила iPhone SE второго поколения. Презентация была только для журналистов.

Смартфон выглядит так же, как iPhone 8 2017 года, но внутри у него процессор A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и 11 Pro. SE, как и ожидалось, получил 4,7-дюймовый LCD-экран, сканер отпечатков Touch ID, встроенный в кнопку «Домой», и основную камеру с одним объективом.

В компании подчеркнули, что новая модель следует тем же принципам, что и оригинальная: доступность, хорошая производительность и небольшой размер.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple косвенно подтвердила разработку другого девайса — устройства для отслеживания предметов AirTag. Его упоминание пользователи нашли в обучающем видео, которое компания поспешила удалить.