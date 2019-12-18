Российские ретейлеры Apple анонсировали новый системный блок Mac Pro, который ещё не появился в продаже, но уже поражает дизайном и стоимостью. Внешне с одного из ракурсов компьютер похож на кухонную тёрку, а его цена сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры на окраине Москвы, в спальном районе курортного Сочи и дороже жилья в центре Архангельска.
За устройство в максимальной комплектации
В эту стоимость входит монитор Pro Display XDR. Его стоимость в зависимости от нанотекстуры колеблется от 380 тысяч до 450 тысяч рублей.
Собрать компьютер в нужной конфигурации можно самостоятельно. У покупателя есть возможность выбрать процессор, память, видеокарту, накопитель и даже мышь и предустановленное программное обеспечение.
Помимо этого, есть и другие аксессуары — от настольной подставки для дисплея до настенного кронштейна.
Ранее NEWS.ru писал, что Apple удалила из онлайн-магазина App Store приложение Rewound. Оно позволяло пользователям iPhone превратить смартфон в iPod classic благодаря виртуальной симуляции пользовательского интерфейса и дизайна устройства.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен