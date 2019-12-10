https://static.news.ru/photo/358787cc-1b29-11ea-842e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Tai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Apple официально возвращается на международную выставку потребительской электроники CES в Лас-Вегасе CES. Последний раз компания участвовала в ней в 1992 году.

При этом Apple не намерена презентовать на мероприятии новый продукт. Вместо этого 7 января старший директор компании по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват выступит на круглом столе, темой которого станет защита данных. В обсуждениях также примут участие руководители Facebook и Procter & Gamble и комиссар Федеральной торговой комиссии, сообщает Bloomberg .

В 1992 году Apple в лице Джона Скалли, занимавшего тогда пост генерального директора, презентовала на CES карманный компьютер Newton. В 2019 году компания разместила возле места проведения выставки рекламный щит, посвящённый конфиденциальности. В нём говорилось, что «то, что происходит на вашем iPhone, остаётся на вашем iPhone».

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовится представить в 2020 году сразу пять новых моделей iPhone. Одной из них станет бюджетный iPhone SE 2, релиз которого намечен на первое полугодие.