Apple открыла доступ к данным о перемещениях пользователей

https://static.news.ru/photo/878035d6-7ed1-11ea-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Доступ к навигационным данным, отслеживаемым Apple Maps, теперь открыт в целях помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Информация будет собираться исходя из запросов маршрутов, но эти сведения не будут связаны с личными аккаунтами пользователей, а только позволят отследить тенденцию в передвижениях людей. Например, станет понятно, какими видами транспорта люди чаще пользуются во время карантина или режима самоизоляции. Графики активности пользователей станут доступны во многих регионах, в том числе, и в России, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, компании и правительства во всём мире используют данные о местонахождении миллионов пользователей Интернета и мобильных телефонов, чтобы понять, как распространяется вирус и работают ли меры по социальному дистанцированию. В отличие от методов наблюдения, которые отслеживают перемещение отдельных лиц, эти усилия анализируют большие массивы данных для выявления закономерности в движении людей и их поведении в ходе пандемии.