Компания Apple готовится выйти на рынок киберспортивных PC. В Купертино планируют выпустить игровой компьютер стоимостью до $5 тысяч.
Согласно источникам в цепочке поставок, Apple может представить широкоэкранный моноблок или игровой ноутбук с большим экраном. Другие подробности о потенциальной новинке пока неизвестны.
Демонстрация киберспортивного PC от Apple
Ранее NEWS.ru рассказал, что 22-летний житель Лондона Керем Албайрак (Kerem Albayrak) вымогал у американской компании Apple подарочные карты iTunes на сумму $100 тысяч. За невыполнение условий киберзлоумышленник угрожал сбросить 319 миллионов учётных записей iCloud.
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