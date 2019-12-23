https://static.news.ru/photo/c6b6b658-262a-11ea-a805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Apple готовится выйти на рынок киберспортивных PC. В Купертино планируют выпустить игровой компьютер стоимостью до $5 тысяч.

Согласно источникам в цепочке поставок, Apple может представить широкоэкранный моноблок или игровой ноутбук с большим экраном. Другие подробности о потенциальной новинке пока неизвестны.

Демонстрация киберспортивного PC от Apple должна пройти на конференции WWDC 2020 в июне 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что 22-летний житель Лондона Керем Албайрак (Kerem Albayrak) вымогал у американской компании Apple подарочные карты iTunes на сумму $100 тысяч. За невыполнение условий киберзлоумышленник угрожал сбросить 319 миллионов учётных записей iCloud.