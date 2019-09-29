https://static.news.ru/photo/6bacd731-958f-4aa1-aa22-2bcb7a70b6d1_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Apple получила патент на светящийся логотип в смартфонах.

Такое свечение имеет расширенный функционал по сравнению с технологией, использовавшейся в ноутбуках MacBook, передаёт Ixbt со ссылкой на источники.

Предполагается, что таким образом владелец будет получать информацию об уведомлениях и звонках. При этом цвет подсветки зависит от типа события.

Ранее News.ru писал, что известный инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) поделился изображениями одного из прототипов iPhone 2020 года. Смартфон должен лишиться «чёлки», а располагающиеся в вырезе фронтальная камера, датчики и динамик переместятся в верхнюю тонкую рамку.