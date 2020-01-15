https://static.news.ru/photo/5faf0ade-6864-11e9-adcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Apple купила стартап Xnor.ai, занимающийся разработкой программного обеспечения (ПО) для искусственного интеллекта (ИИ). Сумма сделки, как утверждают источники, составила $200 млн.

Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и мы, как правило, не обсуждаем наши цели или планы, — прокомментировали покупку в Купертино.

Xnor.ai был основан на базе исследовательской лаборатории Института искусственного интеллекта, созданной соучредителем Microsoft Полом Алленом. Стартап специализируется на создании высокоэффективных алгоритмов машинного обучения, которые могут работать на устройствах с небольшой вычислительной мощностью.

Технология Xnor.ai, например, позволяет камерам безопасности выполнять такие задачи, как распознавание объектов, не прибегая к производительным процессорам или подключению к облаку.

Ранее NEWS.ru рассказал, что президент США Дональд Трамп поддержал ФБР в его конфронтации с Apple. Глава государства призвал компанию разблокировать две модели iPhone, которыми пользовался стрелок, открывший огонь по сослуживцам на базе ВМС США в Пенсаколе.