Компания Apple купила стартап Xnor.ai, занимающийся разработкой программного обеспечения (ПО) для искусственного интеллекта (ИИ). Сумма сделки, как утверждают источники, составила $200 млн.
Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и мы, как правило, не обсуждаем наши цели или планы, — прокомментировали покупку в Купертино.
Xnor.ai
Технология Xnor.ai, например, позволяет камерам безопасности выполнять такие задачи, как распознавание объектов, не прибегая к производительным процессорам или подключению к облаку.
Ранее NEWS.ru рассказал, что президент США Дональд Трамп поддержал ФБР в его конфронтации с Apple. Глава государства призвал компанию разблокировать две модели iPhone, которыми пользовался стрелок, открывший огонь по сослуживцам на базе ВМС США в Пенсаколе.
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