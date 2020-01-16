https://static.news.ru/photo/830733a0-385f-11ea-ac5e-fa163e074e61_660.jpg Тьерри Бретон Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

34 компании, включая Apple, Microsoft и BMW, и четыре отраслевые группы призвали Евросоюз (ЕС) принять меры против патентных троллей. В письме, направленном в Европейскую комиссию (ЕК), говорится, что они «душат инновации», шантажируя фирмы лицензированием своей заявленной технологии.

Компании попросили нового комиссара Тьерри Бретона, курирующего промышленную политику и технологии, разработать жёсткие правила, чтобы запретить держателям патентов «манипулировать системой». В частности, авторы письма хотят, чтобы европейские суды придерживались более мягкого подхода, отметив, что в прошлом судьи вводили полный запрет на продукты, даже когда был нарушен только один патент.

Как заявил Патрик Оливер, исполнительный директор IP2Innovate, одной из отраслевых групп, подписавших письмо, опыт компаний свидетельствует, что европейская патентная система не работает должным образом и подрывает способность Европы конкурировать на мировом рынке в новом рубеже технологий.

В конце ноября 2019 года Apple и Intel подали антимонопольную жалобу в США против Fortress Investment Group. Компании утверждают, что фирма накопила патенты, чтобы подать в суд на технологические группы с целью взыскать с них более 5 млрд долларов.

Ранее NEWS.ru рассказал, что члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию (ЕК) обязать поставщиков смартфонов принять единый метод зарядки. ЕК, в свою очередь, планирует рассмотреть законодательный подход к решению проблемы, от которого может зависеть судьба интерфейса Apple Lighting.