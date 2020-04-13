Apple и Google запустят технологию для смартфонов по отслеживанию контактов

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Владельцы смартфонов на базе iOS и Android через специальное приложение будут получать сигналы о том, что они имели контакт с человеком, заболевшим коронавирусом. Создают технологию Apple и Google.

Разрабатываемый «инструмент для отслеживания контактов» будет использовать технологию Bluetooth, поскольку она позволяет фиксировать сближение смартфонов, сообщает The Wall Street Journal.

В случае когда один из пользователей смартфона узнает о заражении инфекцией, он должен загрузить эту информацию в приложение. Его сообщение получат другие пользователи приложения. Для них это будет значить, что они имели контакт с заражённым и им следует уйти на карантин.

Издание отмечает, что успех новинки двух гигантов IT-индустрии будет зависеть от того, как много пользователей захотят добровольно установить её на смартфон. Приложение станет собирать данные о контактах людей, а это может вызвать опасения. Хотя и Apple, и Google уверяют, что информация о контактах не будет раскрываться без согласия пользователей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти столицы сообщили о запуске системы мониторинга больных коронавирусом. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В соответствии с ним впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтверждённым коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях.