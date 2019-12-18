Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance намерены привести работу систем «умного дома» к единому стандарту.
Проект получил название Connected Home over IP. Его цель — облегчить производителям разработку устройств, совместимых с «умным домом» и различными голосовыми помощниками — Alexa, Siri, Assistant и другими.
Новый стандарт позволит комбинировать продукцию разных компаний в одной системе. Распространяться он будет бесплатно,
Ранее NEWS.ru писал, что системами «умного дома» пользуются 27% россиян. На внедрение этой технологии треть пользователей потратили свыше 20 тысяч рублей.
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