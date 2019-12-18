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Компания Facebook запретит размещать оплаченные публикации с вейпами, оружием и сигаретами в принадлежащей ей соцсети Instagram.

Прямая реклама была невозможна и раньше, однако теперь ограничения коснулись и публикаций пользователей с пометкой «брендированный контент», сообщается на сайте организации. Наша рекламная политика уже давно запрещает рекламу этих продуктов,...