Apple хотела перенести iMessage на Android восемь лет назад

https://static.news.ru/photo/9741b106-a857-11eb-9673-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В 2013 году старший вице-президент Apple по интернет-сервисам и ПО Эдди Кью хотел перенести мессенджер iMessage на Android, однако другие руководители не поддержали эту инициативу. Об этом рассказал сам Кью на слушаниях по делу Epic Games.

В апреле 2013 года он говорил об этом с вице-президентом Apple по разработке ПО Крейгом Федериги. Кью рассказал ему, что этим вопросом уже занималось несколько человек из его команды, но проект следует сделать официальным. Он объяснял свою идею высокими темпами роста Google и возможной потерей доли рынка мессенджеров на фоне обсуждающейся в тот период покупки WhatsApp конкурентом (в результате этот мессенджер купила Facebook). При этом он считал продукт компании из Купертино лучшим из существующих.

Федериги ответил, что iMessage сложно сделать привлекательным для пользователей Android, у которых нет множества друзей с устройствами на iOS.

iMessage — это хорошее приложение/сервис, но чтобы заставить пользователей переключаться между социальными сетями, нам потребуется нечто большее, чем немного лучшее приложение. (Вот почему Google готов заплатить $1 млрд— за Сеть, а не за приложение) Ввиду отсутствия стратегии стать главной службой обмена сообщениями для основной массы пользователей смартфонов я обеспокоен тем, что iMessage на Android просто устранит препятствие, мешающее родителям с iPhone давать своим детям телефоны на Android, — написал он.

Переписка топ-менеджеров Apple опубликована в судебных документах. Также в них есть показания Кью, который отметил, что «помнит время, когда сам хотел создать iMessage на Android».

Дело Apple против Epic Games началось с конфликта на фоне удаления из AppStore игры Fortnite. В Купертино обвинили разработчика игры в нарушении правил сервиса — в приложение добавили два способа оплаты встроенных покупок: через AppStore с комиссией и через сайт Epic Games дешевле. Разработчик объяснил, что принял такое решение, чтобы не отдавать комиссию с продаж держателям платформы, так как «Apple злоупотребляет своим положением на рынке и нарушает антимонопольное законодательство», а сама Epic Games только добивается честной конкуренции.

В августе 2020 года Epic Games подала в суд на Apple, назвав компанию «монстром, пытающимся контролировать рынки». В сентябре того же года в Купертино ответили встречным иском за нарушения условий контракта. В иске говорилось, что игровой разработчик показывает себя «современным Робин Гудом», а в реальности просто не хочет платить за использование благ AppStore.

После удаления Fortnite из AppStore аудитория игры упала на 60%.