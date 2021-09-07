Apple 14 сентября представит новый iPhone

Компания Apple готова показать миру новые модели iPhone и ряд других своих устройств. Презентация новинок в виртуальном режиме намечена на 14 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Дизайн новых часов Apple Watch изменён впервые с 2018 года. Новинки имеют более плоские края и дисплей.
Ранее стало известно, что в августе компания Apple анонсировала введение нового программного обеспечения для своих устройств для блокировки контента с жестоким обращением с детьми. Пользователи увидели в этом прямую угрозу тайне переписки. После этого компания на неопределённый срок отложила внедрение новой системы мониторинга данных на устройствах компании.