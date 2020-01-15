Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016. Она позволяет злоумышленникам удалённо распространять вредоносное программное обеспечение (ПО) или перехватывать конфиденциальные данные.
Специалисты обнаружили уязвимость в библиотеке Crypt32.dll, которая используется для сертификатов и функций обмена зашифрованными сообщениями. «Дыра» ставит под угрозу авторизацию пользователей Windows 10 и Windows Server 2016, лишает защиты их данные в браузерах Internet Explorer и Edge, а также в других сторонних приложениях.
АНБ
Ранее NEWS.ru сообщил, что 14 января Microsoft также прекратила расширенную поддержку Windows 7.
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