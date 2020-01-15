https://static.news.ru/photo/9f5184de-378d-11ea-b428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016. Она позволяет злоумышленникам удалённо распространять вредоносное программное обеспечение (ПО) или перехватывать конфиденциальные данные.

Специалисты обнаружили уязвимость в библиотеке Crypt32.dll, которая используется для сертификатов и функций обмена зашифрованными сообщениями. «Дыра» ставит под угрозу авторизацию пользователей Windows 10 и Windows Server 2016, лишает защиты их данные в браузерах Internet Explorer и Edge, а также в других сторонних приложениях.

АНБ обратилась в Microsoft, которая выпустила соответствующий патч 14 января. При этом, как отметили в компании, разработчики не зафиксировали использования найденной уязвимости.

Ранее NEWS.ru сообщил, что 14 января Microsoft также прекратила расширенную поддержку Windows 7.